 النحال الميموني: عروض نهاية المهرجان تجذب المتسوقين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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النحال الميموني: عروض نهاية المهرجان تجذب المتسوقين

النحال الميموني: عروض نهاية المهرجان تجذب المتسوقين
المناطق_الباحة
اوضح ‬⁩ النحال عبدالمحسن الميموني انه لوحظ الاقبال على الشراء لجميع انواع الاعسال مع عروض نهاية مهرجان العسل الدولي العاشر بالباحة حيث هناك توافد كبير من المتسوقين
وقد اطلع زوار المهرجان على أنواع العسل المعروض بجميع أصنافه : المجرى ، والسدر ، والسمرة ، والصيفي ، والبرسيم ، إلى جانب المعروضات من المستحضرات والأدوات الطبية والتجميلية من منتجات النحل ، و يحرص الكثير من الزوار على شراء العسل وتلك المنتجات ، كما شاهدوا سبل وطرق تربية النحل وانتاج العسل من خلال ما قدمه لهم عدد من الجهات المتخصصة والمشاركة واوضح الميموني ان مهرجان العسل بالباحة يقدم اجود انواع الاعسال وجميعها تمر على مختبرات قبل دخولها المهرجان
يذكر ان النحال الميموني حاصل على جائزة افضل جناح في عدد من المهرجانات كما حصل على درع التميز في مهرجان العرضيات

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