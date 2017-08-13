 مستشفى الملك عبد العزيز بجدة يحصل على اعتماد جمعية القلب الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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مستشفى الملك عبد العزيز بجدة يحصل على اعتماد جمعية القلب الأمريكية

المناطق_جدة

تمكن مركز المهارات الفنية بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة من الحصول على إعتماد جمعية القلب الأمريكية لبرامج دعم الحياة الأساسية و لمدة سنتين .

و سيمكن حصول المستشفى على هذا الإعتماد من إجراء و إقامة دورات للمدربين و المتدربين على مستويات مختلفة معتمدة دولياً في حالات مجال الإنعاش القلبي الرئوي و رعاية الحالات الطبية الطارئة للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في مجالات التدريب ، من خلال تأهيل خريجي و منتسبي مركز المهارات الفنية بالمستشفى و إعدادهم إعداداً فنياً على مستوى عالي لتقديم الرعاية الصحية و الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة ، و إتقانهم لمهارات التدريب المعتمدة و بتقنية عالية وحديثه ، إلى جانب تدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل من خلال الدورات التدريبية التأهيلية و التطويرية و توفير قنوات و آلية لما يخدم برامج التدريب .

حيث تهدف مثل هذه الدورات إلى رفع مهارات الممارسين الصحيين و قدراتهم العلمية و العملية حفاظاً على الحياة بإذن الله و ضماناً لسلامة المرضى ، بالإضافة إلى التحسين المستمر للسلامة العامة المهنية و الصحة و التعليم الصحي و الخدمات الطبية الطارئة

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