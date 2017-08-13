مستشفى الملك عبد العزيز بجدة يحصل على اعتماد جمعية القلب الأمريكية

تمكن مركز المهارات الفنية بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة من الحصول على إعتماد جمعية القلب الأمريكية لبرامج دعم الحياة الأساسية و لمدة سنتين .

و سيمكن حصول المستشفى على هذا الإعتماد من إجراء و إقامة دورات للمدربين و المتدربين على مستويات مختلفة معتمدة دولياً في حالات مجال الإنعاش القلبي الرئوي و رعاية الحالات الطبية الطارئة للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في مجالات التدريب ، من خلال تأهيل خريجي و منتسبي مركز المهارات الفنية بالمستشفى و إعدادهم إعداداً فنياً على مستوى عالي لتقديم الرعاية الصحية و الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة ، و إتقانهم لمهارات التدريب المعتمدة و بتقنية عالية وحديثه ، إلى جانب تدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل من خلال الدورات التدريبية التأهيلية و التطويرية و توفير قنوات و آلية لما يخدم برامج التدريب .

حيث تهدف مثل هذه الدورات إلى رفع مهارات الممارسين الصحيين و قدراتهم العلمية و العملية حفاظاً على الحياة بإذن الله و ضماناً لسلامة المرضى ، بالإضافة إلى التحسين المستمر للسلامة العامة المهنية و الصحة و التعليم الصحي و الخدمات الطبية الطارئة