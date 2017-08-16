بلدية سيهات: رفع 224 متر مكعب من الأنقاض مجهولة المصدر

رفعت بلدية سيهات التابعة لبلدية محافظة القطيف 224 متر مكعب من الأنقاض مجهولة المصدر، إضافة الى أعمال النظافة في عدد من الأحياء وهي حي المنتزة والزهور والطف وذلك ضمن استعدادات البلدية لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس بلدية سيهات المهندس صالح الغامدي، أن البلدية سخرت العديد من المعدات والآليات لرفع كميات الأنقاض مجهولة المصدر، مبينا أن الشاحنات التي قامت برفع الانقاض يبلغ عددها 5 شاحنات وتبلغ حمولة الواحدة 8 أمتار مكعبة، مضيفا بأن البلدية سخرت 120 عاملا للقيام بأعمال النظافة وذلك استعدادا لقدوم إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتا الى أن البلدية استطاعت في غضون الأيام القليلة الماضية الانتهاء من مسح نحو 20 ساحة.

وطالب جميع المواطنين بضرورة الابلاغ عن عمليات التخلص من الأنقاض بطريقة غير قانونية، لافتا الى أن البلدية خصصت خطا ساخنا لاستقبال البلاغات، بالإضافة لإمكانية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال البلاغات، مؤكدا أن البلدية تقوم بالتعامل مع البلاغات لانهائها.

وأشار الى أن البلدية وضعت خطة متكاملة لإجازة عيد الأضحى المبارك، مبينا بأن الخطة تقوم على تزيين الحدائق العامة وكذلك تقليم الحشائش لاستقبال المرتادين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.