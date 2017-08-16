بلدية الخفجي تصدر أول رخصة مهنية للسيارات الغذائية المتنقلة

أصدرت بلدية محافظة الخفجي أول رخصه مهنية للسيارات الغذائية المتنقلة بعد التأكد من توفير كامل اشتراطات السلامة من خلال الالتزام باللائحة وتطبيق جميع الشروط الصحية بالبلدية, كما تم تحديد مواقع مخصصة لها ليسهل على البلدية الوصول والكشف عليها .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني ، أن البلدية خصصت أعداد و حددت مواقع تواجد السيارات في نطاق محافظـة الخفجي والتأكيد عليهم بالالتزام بـالـلائحـة و الشروط الصحية والنظافة العامة بالبلدية وعـدم تخزين أي مواد غذائية داخل العربة تفادياً للتلف وذلك للحفاظ على صحة المواطن والمقيم .

وحرص رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني المواطنين والمقيمين أن يشاركوهم حرصهم عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم بالمحافظة, داعيا الجميع للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات البلدية من خلال التواصل على الرقم الموحد 940 عبر نظام بلاغاتي التفاعلي بأمانة المنطقة الشرقية