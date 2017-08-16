بتنظيم من جماعة فرقد الإبداعية.. النهاري والبوحيمد يتألقان في أمسية قصصية بأدبي الطائف

أقام نادي الطائف الأدبي الثقافي ضمن أنشطة جماعة فرقد الإبداعية مساء أمس الثلاثاء أمسية قصصية ، شارك فيها القاص شاهر النهاري ، والقاصة حصة البوحيمد وأدار الأمسية الشاعر أمين العصري .

وقد قدما نصوصهما الأدبية في مجال القصة القصيرة بمقر النادي بالفيصلية ، و استهل مدير الأمسية بتعريف موجز عن القصة القصيرة وعناصرها ومميزاتها ثم قدم سيرة ذاتية مختصرة للأديب الدكتور شاهر النهاري والقاصة الأستاذة حصة البوحيمد ثم بدأ النهاري في الجولة الأولى بالإشارة إلى مجموعته القصصية ( حنادي ونقوش من عبق أبها القديمة ) وسبب تسميتها بهذا الاسم حيث احتوت على أكثر من 500 من المفردات النادرة والقديمة وغير المستعملة كثيرا في الوقت الحاضر من تراث منطقة عسير حيث تم وضعها بين علامات للتنصيص في المجموعة القصصية ثم ألقى قصتين بعنوان ( وللخوف قصة استوت ) و قصة ( راعية ) وألقت الأستاذة حصة البوحيمد نصها الأول بعنوان ( إمرأة خارج الزمن ونص آخر بعنوان ( أسير ).

وفي بقية الجولات قدم الدكتور شاهر النهاري نصوص ( انحسار الظل الغائب ) ونص (كلي من الرمان حتى يبتل ” كفش ” ) وألقت القاصة حصة البوحيمد نصي ( ولادة ) و ( العودة ) تلا ذلك مداخلات وأسئلة وتفاعل الحضور من الصالتين الرجالية والنسائية حيث أجاب وناقش النهاري والبوحيمد المداخلات والاستفسارات التي وجهت إليهما وفي نهاية اللقاء قام رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ عطا الله الجعيد بتكريم القاص النهاري ومدير الأمسية أمين العصري فيما كرمت عضو مجلس إدارة النادي الأستاذة أحلام الثقفي القاصة حصة البوحيمد في الجانب النسائي .