 تعليم الطائف يشارك في المخيم التوعوي البيئي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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تعليم الطائف يشارك في المخيم التوعوي البيئي

تعليم الطائف يشارك في المخيم التوعوي البيئي
عادل الزهراني - الطائف

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في المخيم التوعوي البيئي والذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مديرية الزراعة بالطائف وانطلقت فعالياته الاثنين الماضي بمنطقة الردف ، وتأتي مشاركة الإدارة في إطار الشراكة المجتمعية مع الجهات الأخرى ، فيما عملت الإدارة العامة للتعليم بالطائف ممثلة في إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات منذ وقت مبكر على الاستعداد للمخيم التوعوي وتجهيز الجناح الخاص بالإدارة في المعرض وذلك بتوجيه ومتابعة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي ، واشتمل المعرض على العديد من اللوحات والمجسمات التوعوية والتي أعدها طلاب وطالبات الأندية الموسمية وأندية الأحياء وتحكي أهمية المحافظة على البيئة وطرق معالجة العديد من التصرفات السلبية التي تتعرض لها البيئة من الانسان ، وحظي جناح الادارة بإقبال كبير من الزوار والذي نال اعجابهم واستحسانهم . وكان محافظ الطائف المكلف الاستاذ سعد بن مقبل الميموني اطلع على جناح الإدارة بالمخيم خلال تدشينه لفعاليات المعرض وذلك بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف وعدداً من مديري الإدارات الحكومية مبدياً إعجابه بما شاهده من أعمال طلابية في المعرض تسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية البيئة والمحافظة عليها.

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