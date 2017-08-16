 تدشين اللاصق الأمني بغرفة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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تدشين اللاصق الأمني بغرفة الباحة

تدشين اللاصق الأمني بغرفة الباحة
المناطق - الباحة

بعث الأمين العام لغرفة الباحة الأستاذ عبدالرحمن بن شرف الزهراني بخطابات لوزارة الداخليه ووزارة الخارجيه ووزارة التجارة والاستثمار ولجميع القطاعات الحكومية بالمنطقة ومجلس الغرف السعودية وكافة الغرف التجارية بالمملكة مرفقاً بالنموذج المعتمد للاصق الأمني الجديد لغرفة الباحة.

وبين الزهراني في خطابه أنه سيبدأ العمل بموجبه فيما يخص المصادقة على كافة الوثائق والمحررات بقسم الإشتراكات والتصاديق بالغرفة بدءاً من الاسبوع الحالي ، ومؤكداً أن هذا الإجراء يأتي إنسجاماً مع مبادرة مجلس الإدارة في دورته الحالية بإطلاق وتدشين شعار وهوية الغرفة الجديدة

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