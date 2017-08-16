 أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية

أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية
الدمام - المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) سفير جمهورية باكستان الإسلامية السيد خان هشام بن صديق.

وهنأ سموه سفير جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال بلاده، معرباً سموه عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، واستمرار التقدم والازدهار، مؤكداً سموه على العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط البلدين الشقيقين منذ بدايتها في العام 1947م، وحرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويعود بالنفع على الأمتين العربية والإسلامية، منوهاً يحفظه الله بروابط الصداقة الكبيرة التي تجمع شعب المملكة مع الشعب الباكستاني والاحترام المتبادل بين الشعبين الشقيقين، مشيداً سموه بجهود الجالية الباكستانية في المملكة وانضباطها والتزامها بالأنظمة، وعلاقاتها مع الجاليات الشقيقة الأخرى، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جهته عبر السفير جمهورية باكستان الاسلامية لدى المملكة السيد خان هشام بن صديق عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مبدياً إعجابه بما شاهده في المنطقة من تنمية وتطور شمل جميع النواحي، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.

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