ملتقى ومعرض شباب وشابات الأعمال 2017 فرصة ثمينة للرواد لعرض إنجازاتهم وخدماتهم

قال أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل إن ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2017 الذي تنظمه غرفة الشرقية في الفترة 27-29 نوفمبر يعد فرصة ثمينة لرواد ورائدات الأعمال لعرض إنجازاتهم وخدماتهم حسب رؤيتهم التي تؤكد على تطور ثقافة ريادة الأعمال.

وأوضح الوابل بأن المعرض الذي تنظمه الغرفة بالشراكة مع شركة معارض الظهران اكسبو تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يقدم كل ما هو مميز من أعمال روّاد الأعمال والمبادرين من الشباب والشابات..مشيرا إلى النماذج المميزة التي احتضنها المعرض في النسخ السابقة له، والتي جاءت مواكبة للتطور الحاصل في قطاع المشاريع الناشئة، وذكر الوابل إن من أهداف الملتقى والمعرض هو الترويج لمنتجات وخدمات الشباب للمستهلك والمستثمر، وتثقيف شباب وشابات الأعمال من خلال الفعاليات المختلفة التي سوف يتم تقديمها في الملتقى، وأيضاً حث الشباب والشابات على طرح أفكارهم واخذ زمام المبادرة فيها وصولاً إلى التعرف على ما تقدمه الجهات الممولة لدعم المشاريع الواعدة، كما يهدف الى المساهمة في تعزيز موقع الاقتصاد السعودي وقدراته التنافسية في البيئة الاقتصادية الدولية، وتفعيل دور رواد ورائدات الأعمال والمبادرين إلى العمل.

واشار الوابل إلى أنه ــ ومن خلال الملتقى والمعرض ــ سوف يتم تسليط الضوء على طروحات ومشروعات يملكها أو يديرها شباب وشابات الأعمال بالمنطقة، وسوف تتاح الفرصة أمامهم لعرضها والترويج لها بطريقة احترافية، ووضعها أمام بيوت الخبرة لتحفيزهم بعقد شراكات تجارية معهم، تنطوي على المزيد من التطور والنمو، لتكون المحصلة لصالح الاقتصاد الوطني.

ولفت الوابل إلى أن الملتقى والمعرض يحظى بإقبال مميز من قبل رواد ورائدات الأعمال للمشاركة، وإن ارتفاع عدد طلبات المشاركة دليل واضح على اهمية هذه المناسبة، وتؤكد حرص الشباب والشابات على المشاركة فيها لقناعة لديهم بأنها سوف تسهم ـ بعون الله ــ في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وبذلك ينقلون رسالة لزملائهم بأهمية الانطلاق بمشاريعهم الخاصة، ليؤكدوا مرة بعد أخرى على أن المشاركة في الملتقى والمعرض تساعد رواد ورائدات الأعمال على تطوير متاجرهم الخاصة..

وأبان الوابل بأن السوق المحلية ــ في المنطقة الشرقية بشكل خاص ــ يشهد زيادة ملحوظة في عدد المتاجر الخاصة برواد الأعمال والتي تحمل أفكارا مميزة تقدم سلعا وخدمات مميزة ومتنوعة، هذه المتاجر سوف تجد في المعرض والملتقى خير داعم لها بإذن الله.

ونوه الوابل بأن هذه الفعالية تأتي في نطاق وفي إطار الاهتمام الدائم بالعنصر الشبابي (من الرجال والنساء على حد سواء) لدعم خطط التنمية، وما تحمله رؤية المملكة 2030.

واعرب عن أمله في أن تحقق النسخة الحالية من المعرض والملتقى النجاح المنشود الذي تم تحقيقه في النسخ السابقة، وان نشهد المزيد من العطاءات والإبداعات لدى شباب وشابات الأعمال.