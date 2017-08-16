 بحضور محافظ العقيق ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية.. النادي الموسمي بجرب يختتم أنشطته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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بحضور محافظ العقيق ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية.. النادي الموسمي بجرب يختتم أنشطته

المناطق-الباحة

اختتم النادي الموسمي بجرب 1438 انشطته وذلك بحضور محافظ محافظة العقيق أ. غلاب بن غالب ابو خشيم ومساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية أ. عمر هجاد عمر الغامدي ورؤوساء الدوائر الحكومية ومشايخ قبائل جرب والأهالي
وبدأ الحفل الخطابي بايات من الذكر الحكيم تلاها عرض مرئي مؤجز عن فعاليات النادي فكلمة مدير النادي أ. سفر بن سعد بن عايش ثم كلمة الاهالي القاها نيابة عنهم الشيخ سعيد بن مدشوش فقصيدة شعرية للشاعر جبار بن ناهض الجعيدي
ثم كلمة مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الاستاذ عمر هجاد عمر الغامدي.
وفِي الختام تم تكريم الجهات المشاركة ومشايخ القبائل واعلان الفرق الفائزة في دوري النادي ومن ثم تبادل الدروع التذكارية
من جهته قدم مدير النادي الموسمي بجرب 1438 سفر بن سعد بن عايش شكره لمحافظ العقيق ومساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية ورؤساء الدوائر الحكومية ومشايخ قبايل جرب واهالي جرب لحضورهم وتشريفهم الحفل الختامي متمنيا التوفيق للجميع.

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