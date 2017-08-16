برعاية برنامج التواصل مع علماء اليمن.. قناة رشد الفضائية تطلق حملة #أقل_واجب

انطلقت أمس الثلاثاء الحملة الإعلامية #اقل_واجب ، برعاية برنامج التواصل مع علماء اليمن، وقد أطلقت الحملة قناة رشد الفضائية، بمشاركة ورعاية وزراء من الحكومة الشرعية.

وأكد الدكتور محمد بن موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية وزير الدولة أحد رعاة حملة #اقل_ واجب: أن الحملة تأتي في ظل ظروف إنسانية بالغة الصعوبة تمر بها بلادنا، وأضحت الأوضاع الإنسانية والصحية سيئة للغاية بسبب انتهاكات الانقلابيين؛ مما يتطلب لفت انتباه الجهات ذات العلاقة من المنظمات الدولية ودول التحالف والسلطة الشرعية والتجار والميسورين للقيام بما يمكن القيام به من إغاثة وإنقاذ المواطن اليمني، ومساندته على تجاوز هذه المأساة.

وأشار إلى أننا في وضع استثنائي ومعقد بسبب الانقلاب الغاشم والحرب الآثمة التي ارتكبتها المليشيات الانقلابية، وتسببت في إيصال البلاد إلى هذا الوضع؛ فيتطلب منا جميعا أن نتراحم ونتعاطف، ويرفق بعضنا ببعض، ونسهم جميعا في إيواء النازحين، ومداواة المرضى، وإغاثة المنكوبين، ودعوة كل المؤسسات الإغاثية والجهات المسؤولة للقيام بدورها للتخفيف من المعاناة .

وفي السياق ذاته قال وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، رئيس اللجنة العليا لإغاثة الشعب اليمني عبدالرقيب فتح إن هذه الحملة تأتي في وقتها الحساس، داعياً الناس جميعاً من تجار وميسورين ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات خيرية ودولية إلى المساهمة العاجلة لإنقاذ الشعب اليمني، مشيراً إلى أن المليشيات تستقطع مليار وسبعمائة مليون دولار، تأخذها حكومة الانقلاب، ولم تدفع الرواتب أو ترفع مخلفات الشوارع.

وأفاد مدير قناة رشد الفضائية أمين الجابري، أن الحملة تهدف إلى الإسهام في تخفيف المعاناة عن شعبنا اليمني وإبراز احتياجاته وإيصالها إلى من يستطيع مد يد العون إليه في ظل هذا الوضع المأساوي، مضيفا أن الحملة تحظى بمشاركة رسمية واجتماعية وإعلامية واسعة، وهي تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، وتسليط الضوء على الجانب الإنساني تجاه كارثة الفقر ومأساة الفقراء والنازحين، وتسلط الضوء على خطورة انتشار الأوبئة والأمراض، وتحمل الحملة رسائل ومناشدات لإنقاذ الوضع الإنساني في اليمن، كما تحمل في طياتها أخباراً تبعث الأمل للشعب تجاه هذه الأزمة الإنسانية .