 بلدية شرق الدمام : إتلاف 45 كيلو من اللحوم والروبيان و 921 كرتون من التونة غير صالحة للاستهلاك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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بلدية شرق الدمام : إتلاف 45 كيلو من اللحوم والروبيان و 921 كرتون من التونة غير صالحة للاستهلاك

بلدية شرق الدمام : إتلاف 45 كيلو من اللحوم والروبيان و 921 كرتون من التونة غير صالحة للاستهلاك
الدمام - المناطق

قامت بلدية شرق الدمام بتنفيذ حمله مكثفة مفاجئة على مستودعات المواد الغذائية في حي الخالدية والتي أستمرت لمدة أربع أيام .

و أوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري أن الحملة تركزت في حي الخالدية، واسفرت عن إغلاق ومخالفة وانذار عدد من المستودعات.

وأشار الى أنه تم إغلاق مستودع وكشك، وذلك لسوء النظافة وتخزين المواد بطريقه غير صحيه وذلك بخلط المنظفات والمواد الغذائية معا، وانتهاء كمية كبيرة من صلاحية المواد الغذائية، لافتا الى أن المراقبين الصحيين قاموا بإتلاف 45 كيلو من اللحوم والروبيان الغير صالح للاستهلاك وذلك بسبب سوء تخزينها، وعدد 921 كرتون من التونة، وعدد 829 كيس طحين لانتهاء صلاحيتها.

وأضاف بأن عدد المراقبين الذين شاركوا في الحملة 5 مراقبين، وعدد المخالفات التي تم رصدها 7 فيما بلغت عدد الإنذارات 11 إنذار وعدد الإغلاقات 1

ودعا رئيس بلدية شرق الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية.

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