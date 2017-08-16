 حزم البطولات والعهد المجيد.. قصي للشاعرة صالحة عمير الغامدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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حزم البطولات والعهد المجيد.. قصي للشاعرة صالحة عمير الغامدي

عادل الزهراني - الباحة

هم أبناء وبنات الوطن تجدهم في كل مكان يخدمون هذا الوطن الغالي في أي مجال من المجالات ويقدمون أرواحهم فداء للدين والوطن.

ومن هؤلاء من نذرت احاسيسها شعرا ونثرا لتتغنى بانتصارات الوطن وعهد سلمان الحزم والعزم.. إنها الشاعرة صالحة عمير الغامدي، حيث جسدت قصيدة تعبر فيها عن حبها لهذا الوطن مبينة أن  السعودية بلد العز والمجد وإن جيشها لا يهاب الأعداء، وأن الشعب يزخر بحب القيادة له وأن الشعب فداء للدين والوطن.

وفيما يلي الأبيات:
يامساء حزم البطولات والعزم المجيد
ياصباح النصر واحلى الفرايد والدرر
من بلاد النور والمجد والعز التليد
لانتخى سلمان شعبه يلبي له دهر
اقلعت مثل الصقور وهدفها ماتريد
غير نصر والمعادي صويب ويحتظر
طايرات لارعدت باسها بأس ن شديد
دكت حصون المعادين ماتخشى الخطر
من صواعقها يلا جت تصوب بالوريد
جيش سلمان البطل والابي والمعتبر
بلغ الحوثي وقله بظلمك لاتكيد
من صمايلنا عزومك تذل وتنحصر

ايه تامر ياملكنا وكلن لك عظيد
ننصر اللي دمع عينه على خده نثر
لجل هامة موطني باتغنى بالنشيد
ولجل هامة موطني بانظم جزال العبر
ولانخيت الشعر قال ابشري باللي يفيد

لو نظمنا الشعر يعجز يقول المختصر

افتخر في نظم الابيات وابداع القصيد
وافتخر ياموطن لك بروحي مستقر
ياوطن بنعاهدك عن حدودك مانحيد
لان لك في وسط الاعماق والخاطر مقر

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