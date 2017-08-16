 عراك باحد الاسواق الشهيرة نتج عنهم إصابة حارس أمن .. والشرطة تقبض على ثلاثة شبان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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عراك باحد الاسواق الشهيرة نتج عنهم إصابة حارس أمن .. والشرطة تقبض على ثلاثة شبان

عراك باحد الاسواق الشهيرة نتج عنهم إصابة حارس أمن .. والشرطة تقبض على ثلاثة شبان
المناطق _ جازان

أوضح الناطق الاعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف عبدالرحمن الحكمي بأنه تناقلت عدد من مواقع الالكترونية وبعض وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو قصير لعراك واعتداء على حارس امن باحد المولات التجارية بجازان
عليه نود ايضاح انه قبيل الساعة الثانية عشرة  من مساء  الثلاثاء الموافق 1438/11/22هـ تلقت غرفة العمليات بلاغاً عن قيام ثلاثة مواطنين بالاعتداء على حارس أمن بمجمع الراشد التجاري وانه اصيب الحارس على اثرها تم الانتقال الفوري من قبل فرق دوريات الامن ومباشرة الحادث وضبط الجناة الثلاثة وهم سعوديين واسعف حارس الامن واتضح ان سبب الاعتداء لمحاولة الحارس منعهم من الدخول كون احدهم يلبس حزام به ( جنبية )ويحاول الدخول الى داخل السوق.
وجرى اتخاذ اللازم واستكملت اجراءات الاستدلال واوقف الاشخاص الثلاثة وأحيلت كامل الأوراق لجهة الاختصاص وبالله التوفيق.

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