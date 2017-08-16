أمير تبوك يلتقي محافظي المحافظات ورؤساء المراكز في المنطقة

إلتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة بمحافظي محافظات المنطقة ورؤساء المراكز بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .

حيث رحب سموه بالجميع وأكد سموه على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه حفظهم الله على خدمة المواطنين ومتابعة كل ما من شأنه تطوير الخدمات في هذه المحافظات والمراكز ومتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها وأعرب المحافظين ورؤساء المراكز ن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على توجيهات سموه التي دائماً ما تؤكد على خدمة المواطنين ومتابعة أحوالهم .