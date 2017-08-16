 قافلة بناء تختتم رحلتها بعد ١٩ يوماً من الإنجازات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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قافلة بناء تختتم رحلتها بعد ١٩ يوماً من الإنجازات

قافلة بناء تختتم رحلتها بعد ١٩ يوماً من الإنجازات
المناطق _ رواف القحطاني

اختتمت قافلة صيف بناء ٢ رحلتها السنوية بعد ١٩ يوماً زارت خلالها خمس مدن تحت شعار (مساندتهم واجب علينا) وكان الهدف الرئيسي للرحلة التي شارك فيها ٢٨ يتيماً من أبناء الجمعية جمع رسائل المواطنين والمقيمين في كل مدينة تزورها القافلة وإيصالها للمرابطين في الحد الجنوبي تعبيراً عن تقدير الجميع للتضحيات التي يقدمونها للدفاع عن الوطن وحماية ارضه ومقدساته .

وقد لاقت الرحلة ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين والمقيمين وكذلك الجهات الراعية التي تسابقت لدعم الرحلة وتقديم كل ما يساهم في نجاحها في كل منطقة تزورها 

وقد دشن قافلة بناء (#مساندتهم_واجب_علينا) عند إنطلاقها من مقر إمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب امير المنطقة الشرقية وزارت مدينة الرياض والطائف ومكة المكرمة وجدة وجازان وأبها .

وكانت محطة الرحلة الخامسة هي منطقة جازان التي زارت القافلة فيها المرابطين في الحد الجنوبي ممثلة في قيادة قوة جازان وكان في استقبال قافلة بناء اللواء ركن  محمد بن عبدالله القحطاني قائد قوة جازان المكلف والذي رحب بالمشاركين في القافلة واثنى على هذه المبادرة من جمعية بناء لرعاية الأيتام  ، ثم اطلع المشاركين في قافلة صيف بناء على أنوع الأسلحة والآليات والطائرات التي تمتلكها القوات السعودية واستمعوا لشرح عن الأسلحة  ، ثم زار المشاركين في القافلة الجنود المصابين وقدموا لهم الورود والهدايا ونقلوا لهم رسائل المواطنين ودعائهم لهم بالشفاء العاجل وأن يعودوا لأسرهم سالمين بعد تحقيق النصر إن بإذن الله .

وكرم قائد قوة جازان اللواء ركن محمد بن عبدالله القحطاني الأستاذ عبدالله بن راشد الخالدي عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية والابناء والمشرفين المشاركين في القافلة وشكرهم على هذه المبادرة التي رفعت من معنويات الجنود المرابطين في الحد الجنوبي كما قدمت القافلة درعاً لقيادة قوة جازان يحمل شعار القافلة ودرعاً اخر مقدم من رعاة القافلة.

وفي محطتها السادسة والأخيرة مدينة أبها شارك الأبناء في العديد من الفعاليات الترفيهية وكذلك الدورات التدريبية والبرامج التي تساهم في تحقيق أهداف الرحلة .

وقال الأستاذ عبدالله بن راشد الخالدي عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء أن رحلة صيف بناء حققت أهدافها والله الحمد وقطعت قرابة ٤ آلاف كلم فأشكر كل من ساهم ودعم هذه القافلة وكان له دور في تحقيق أهداف القافلة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية علي دعمهم واهتمامهم بالجمعية وأبنائها .. كما أشكر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة جمعية بناء على توجيهاته ودعمه للقافلة وكذلك استقبال القافلة عند زيارتها لمدينة جدة وتكريم المشاركين في القافلة من الأبناء والمشرفين .

وأضاف الخالدي : أن الجمعية تحرص على استغلال مواسم الاجازات الدراسية لتطوير وتدريب أبنائنا المنتسبين للجمعية بجميع فئاتهم العمرية وتخصيص البرامج التي تناسب كل فئة عمرية والحمد اللهفمخرجات هذه البرامج التدريبية كانت جيدة وعادت بالنفع على أبنائنا الأيتام وهذا يظهر لنا من خلال قياس الأثر الذي نجريه على البرامج التدريبية وتبين لنا مدى استفادة اليتيم من البرامج وسيكونلقافلة صيف بناء مردود إيجابي على أبنائنا المشاركين وسيعودون لأسرهم بمعارف جديدة ومهارات ستساهم في تحقيق رؤية الجمعية في بناء شخصية اليتيم وجعله قادراً على الاعتماد على نفسه منخلال ما يقدم له من برامج وانشطة نوعية .

كما قدم مدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية بناء المشرف على الرحلة صالح الزهراني شكره لجميع المشرفين المشاركين في الرحلة وكذلك الأبناء كما شكر جميع من دعم الرحلة وقدم الدعم والمساندة لها خلال خط سيرها من رجال أمن ومسئولين .

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