قائد القوات الجوية الملكية السعودية : شجاعة وتضحيات جنودنا البواسل فخر للوطن

أكد قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلّف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي, أن الوطن يفخر ويعتز بتضحيات وشجاعة جنودنا البواسل، رافعاً التهنئة على انتصارات الأبطال المتتالية في الحفاظ على حدود وتراب هذا الوطن .

جاء ذلك خلال قيامه اليوم بزيارة المصابين من القوات السعودية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية .

ونقل قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلّف للمصابين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية, وسمو نائبه – حفظهما الله .

وأكد المصابون من جهتهم, أنهم يحظون برعاية طبية فائقة، معربين عن اعتزازهم وتشرفهم وزملائهم في تلبية نداء الواجب والحفاظ على حدود الوطن، واستمرارهم بكل حزم لردع كل معتدي، مشددين على رغبتهم الأكيدة بعد شفائهم, العودة مع زملائهم إلى ميدان العز والشرف لحماية الوطن .