 قائد القوات الجوية الملكية السعودية : شجاعة وتضحيات جنودنا البواسل فخر للوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قائد القوات الجوية الملكية السعودية : شجاعة وتضحيات جنودنا البواسل فخر للوطن قافلة بناء تختتم رحلتها بعد ١٩ يوماً من الإنجازات أمير تبوك يلتقي محافظي المحافظات ورؤساء المراكز في المنطقة عراك باحد الاسواق الشهيرة نتج عنهم إصابة حارس أمن .. والشرطة تقبض على ثلاثة شبان الفالح : زيادة رأسمال الصندوق الصناعي تأتي انسجاماً مع برامج رؤية المملكة 2030 وزارة الحج والعمرة : المسار الإلكتروني يحقق تكافؤ الفرص وتعدد الخدمات للراغبين أداء المناسك برعاية برنامج التواصل مع علماء اليمن.. قناة رشد الفضائية تطلق حملة #أقل_واجب حزم البطولات والعهد المجيد.. قصيدة للشاعرة صالحة عمير الغامدي بلدية شرق الدمام : إتلاف 45 كيلو من اللحوم والروبيان و 921 كرتون من التونة غير صالحة للاستهلاك بحضور محافظ العقيق ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية.. النادي الموسمي بجرب يختتم أنشطته ملتقى ومعرض شباب وشابات الأعمال 2017 فرصة ثمينة للرواد لعرض إنجازاتهم وخدماتهم أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية

قائد القوات الجوية الملكية السعودية : شجاعة وتضحيات جنودنا البواسل فخر للوطن

قائد القوات الجوية الملكية السعودية : شجاعة وتضحيات جنودنا البواسل فخر للوطن
المناطق _ واس

أكد قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلّف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي, أن الوطن يفخر ويعتز بتضحيات وشجاعة جنودنا البواسل، رافعاً التهنئة على انتصارات الأبطال المتتالية في الحفاظ على حدود وتراب هذا الوطن .
جاء ذلك خلال قيامه اليوم بزيارة المصابين من القوات السعودية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية .
ونقل قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلّف للمصابين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية, وسمو نائبه – حفظهما الله .
وأكد المصابون من جهتهم, أنهم يحظون برعاية طبية فائقة، معربين عن اعتزازهم وتشرفهم وزملائهم في تلبية نداء الواجب والحفاظ على حدود الوطن، واستمرارهم بكل حزم لردع كل معتدي، مشددين على رغبتهم الأكيدة بعد شفائهم, العودة مع زملائهم إلى ميدان العز والشرف لحماية الوطن .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>