 أمير نجران يشيد بتجربة بدر الجنوب ويوجّه بتقييم مهرجانات المحافظات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير نجران يشيد بتجربة بدر الجنوب ويوجّه بتقييم مهرجانات المحافظات

أمير نجران يشيد بتجربة بدر الجنوب ويوجّه بتقييم مهرجانات المحافظات
المناطق _ نجران

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بنتائج التجربة الأولى للمهرجانات السياحية في المحافظات، والتي انطلقت من محافظة بدر الجنوب قبل أسبوعين، وتنطلق الأسبوع المقبل في محافظة ثار.

جاء ذلك أثناء اطلاع سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، على التقرير الختامي لمهرجان بدر الجنوب السياحي، عرضه مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، بحضور مشايخ وأعيان المحافظة، الذين عبروا عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على توجيهاته بإحياء مهرجانات سياحية في المحافظات.

ووجّه سموه بتقييم هذه التجربة، ورصد الأخطاء والملاحظات، والعمل على معالجتها وتطوير الفعاليات مستقبلاً، بما يلبي تطلعات السائح، ويعزز من حضور المنطقة سياحيًا واقتصاديًا.

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