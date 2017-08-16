 سمو أمير الباحة يدشن رحلة مبايعة سمو ولي العهد للرحال الزهراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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سمو أمير الباحة يدشن رحلة مبايعة سمو ولي العهد للرحال الزهراني

سمو أمير الباحة يدشن رحلة مبايعة سمو ولي العهد للرحال الزهراني
المناطق _ الباحة
 دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم ، رحلة مبايعة سمو ولي العهد – حفظه الله- للرحال فهد بن عبدالعزيز الزهراني على دراجته النارية ، وذلك ببهو إمارة المنطقة.
  واستمع سموه خلال التدشين إلى شرح من الرحال الزهراني ، الذي أطلق على رحلته ” السعودية بلد السلام ” ، مشيراً إلى أنها تهدف إلى مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد.
 وبين أن رؤيته لهذه الرحلة التعريف بتلاحم القيادة والشعب ، مفيداً أن مدتها ما يقارب 70 يوماً تمتد لمسافة تقدّر بـ٣٢٠٠٠كم حيث سيكون سير الرحلة على 30 دولة ، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على تدشينه ومتابعته ودعمه للرحلة.
 وأبدى سمو أمير المنطقة إعجابه بما يقوم به الرحال الزهراني ، عاداً هذا العمل فخر للجميع ، داعياً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.
 الجدير بالذكر أن الرحالة فهد الزهراني سبق وان قام بعدة رحلات أخرها رحلته العام الماضي 2016 التي كانت على مستوى ثلاث قارات وهي ( أسيا – أوروبا – أفريقيا) وكان الهدف منها التعريف بالمملكة العربية السعودية ودورها في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ، حيث استغرقت مدة الرحلة مايقارب ٦٥ يوماً بمسافة تقدّر بـ٢٤٠٠٠كم مروراً بـ١٦ دولة .
حضر التدشين نائب مدير عام العلاقات بإمارة منطقة الباحة عبدالله بن علي الغامدي .

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