 نائب أمير نجران يلتقي مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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نائب أمير نجران يلتقي مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة

نائب أمير نجران يلتقي مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة
المناطق _ نجران

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتب سموه بديوان بالإمارة ، مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة جمال بن عبدالله ال مشيط الذي أطلع سموه على سير العمل وإنجازات الإدارة خلال الفترة الماضية.

وثمن سمو الأمير تركي بن هذلول الجهود المباركة التي يقوم بها منسوبي الأحوال المدنية بالمنطقة ,  لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمراجعين.

من جانبه أعرب آل مشيط عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما يلقاه الفرع من دعم واهتمام.

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