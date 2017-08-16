لقاء تنسيقي بين قيادات المرور في الحج ومكاتب الخدمات الميدانية

عدَّ مساعد قائد قوات أمن الحج لشئون المرور اللواء خالد الضبيب التعاون مع مؤسسات أرباب الطوائف ومكاتب مجموعات الخدمات الميدانية التابعة لها، مطلب وخطوة مهمة لتحقيق النجاح المنشود لأعمال موسم الحج فيما يتعلق بعملية الحركة المرورية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مؤكدا أن العلاقة بين القادة التنفيذيين في القيادات المرورية ومكاتب مجموعات الخدمات الميدانية علاقة شراكة وتفاعل بناء للعمل كفريق واحد للوصول بحركة تنقلات ضيوف الرحمن إلى الانسيابية الكاملة والمرونة اللازمة التي تكفل – بعون الله وتوفيقه – تحقيق الراحة واليسر للحجاج خلال رحلة تنقلاتهم من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة وبالعكس.

وأثني خلال كلمة ألقاها في اللقاء السنوي بين القيادات المرورية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ورؤساء مكاتب مجموعات الخدمات الميدانية وأعضاء النقل في مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الذي أقامته المؤسسة بمقرها بحي الرصيفة بمكة المكرمة، على جهود القائمين على المؤسسة وحرصهم التام على التعاون والتشاور المبكر لتوفير الراحة والاستقرار لقوافل ضيوف الرحمن في رحلتهم الإيمانية سائلا الله عزل وجل أن يوفق الجميع لما فيه خدمة وراحة حجاج بيت الله العتيق .

ونوه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بن إسماعيل بحرص القيادات المرورية بالحج على تفعيل الشراكة مع مؤسسات الطوافة، وفتح باب الحوار والنقاش للوصول بخدمات النقل إلى أعلى المستويات، مؤكداً أن المؤسسة ممثلة في مكاتب الخدمة تعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة من الجهات ذات العلاقة، وتسهم بدورها في تسهيل حركة نقل الحجاج سواء عبر قطار المشاعر المقدسة أو الحافلات مستفيدة من الخبرات المتراكمة الميدانية والعلمية.

واستعرض قائد مرور منى اللواء خالد الفدَى الخطة المرورية المزمع تطبيقها في مشعر منى، مبينا أنه لا يوجد تغيير في الخطة عن العام السابق سوى مرحلة بسيطة نتيجة تغيير سكن حجاج المؤسسة في سوق الجوهرة، لافتا الانتباه إلى أن استقبال حجاج المؤسسة سيكون من جهة مشعر مزدلفة للوصول إلى طريق الملك فهد ” ب “.

وأفاد أن قيادة مرور منى تقوم بتأمين جميع الرمبات والتأكد من سلامتها ومنع التجاوزات وعكس السير من الدخول إلى منى والتمركز عند نفق المعيصم لمنع العكس داخل الأنفاق ومنع دخول المركبات غير المصرح لها ومنع تسلل الدرجات النارية والقبض عليها علاوة على تسهيل دخول الحافلات للحجاج إلى منى، والتاكد من سلامة الطرق وسحب الحافلات المتعطلة ومنع الوقوف على جميع الطرق والتنسيق مع الدفاع المدني فما يخص الأنفاق للكشف على نسبة التلوث .

وأوضح أن مرحلة التصعيد تبدأ يوم التاسع من ذي الحجة حيث ستكون طرق الملك عبدالعزيز والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله في اتجاهين فيما ستكون طرق سوق العرب والجوهرة والملك فيصل والقصر الملكي والشارع الجديد في اتجاه واحد، مشيراً إلى بداية مرحلة النفرة التي ستكون صباح يوم العاشر حيث سيكون الدخول على طريق الملك عبدالعزيز بإغلاق تقاطع دقم الوبر وتحويل الحركة باتجاه العزيزية، أما بالنسبة لطريق الملك فيصل والقصر الملكي فقد تقرر إغلاقه لكون جميع مخيمات الحجاج الواقعة عليهما مشمولة بخدمة القطار ويسمح للسيارات الرسمية والطوارئ والأمانة بعد التنسيق المسبق مع قادة الطرق المسئولين عن المشاة لمعرفة مؤشر المشاة.

وأبان أنه يسمح بدخول السيارات إلى طريق الملك خالد ” ب ” من خلال السماح بدخول الحافلات والنزول من الرمب الغربي والشرقي على الملك فهد باتجاه الغرب حتى قبل صلاة الفجر ويمنع النزول منهما مع الرمب الشرقي إلى طريق الملك فهد المتجه شرقا من بداية مرحلة النفرة من مزدلفة وبعد اكنمال الدخول تغلق الأنفاق والرمبات نهائيا ما عدا سيارات الطوارئ والخدمات والجهات المشاركة ذات العلاقة مشيرا غلى أن يوم النحر سيم غلق المنطقة المركزية من بعد ارتفاع المؤشر للمشاة وجسر الملك خالد والملك عبدالعزيز والقصر الملكي والملك فيصل .

وتطرق قائد المنع العميد عبدالرحمن الخرصان إلى خطة المنع، المتمثلة في منع دخول المركبات إلى المشاعر المقدسة بدءاً من يوم 5 / 12 / 1438هـ على جميع المشاعر المقدسة، ما عدا طريقي الطائف الهدا والملك فيصل الذي سيدخل في المنع ابتداءً من يوم 7 / 12 / 1438هـ، ويدخل طريق الطائف الهدا في المنع من يوم 8 / 12 / 1438هـ، مشيرا إلى أن منع الدراجات النارية التي لا تحمل التصاريح النظامية سيبدأ يوم 3 / 12 / 1438هـ.

إثر ذلك تناول قائد مرور عرفات العميد عبدالله المحيترش خطة المرور في عرفة، موضحاً أن عرفات بها طرق دائرية وطرق طولية ” 26 , 38 , 44 , 50 , 56 ,62 ” وطرق عرضية ” 71 , 75 , 79 ” وخطوط طولية ” 52 , 310 , 510 ” لافتا النظر إلى أن حجاج مؤسسة مطوفي دول جنو بآسيا، يستخدمون طريق 56 حيث يسلك عبره 3125 حافلة خاصة بنقل حجاج المؤسسة من الغرب إلى الشرق مبينا أنه تتم عملية التصعيد عن طريق الطائف نزولا إلى الدائري الجنوبي عبر طريق 55 / 40

وبين أن عملية رصف الحافلات داخل المواقف في عرفات يتم عبر الترتيب الكبريتي الذي أثبت نجاحه في السنوات الماضية مشيرا إلى أنه تم تخصيص 13 موقفا لحافلات المؤسسة في عرفات على طريقي 56 , 54 والدائري الشرقي .

من جهته تحدث قائد حجوزات الشركات العميد خالد العمران عن خطة حجز الحافلات وخروجها من المواقف مبينا أن هناك أكثر من 13 ألف حافلة لدى النقابة العامة للسيارات لافتا أن هناك حجزين للحافلات الفارغة الأولى يتسع لأكثر من 2700 حافلة والثاني يقع على الطريق الدائري الثالث قبل مستشفى النور التخصصي .

وشرح قائد مرور مزدلفة العميد طلعت المنصوري خطة المرور في مشعر مزدلفة، مبيناً أن هناك 9 شرائح لمواقف السيارات في مزدلفة لوقوف الحافلات منها شريحتين لحافلات الرد الواحد و7 شرائح مخصصة لحجاج مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا خصصت كل شريحة لـ 12 مكتب من مجموعات الخدمات الميدانية مشيرا إلى أن عملية رصف الحافلات في مزدلفة تتم بطرقة الرصف الموازي لاستيعاب أكبر عدد من الحافلات وتأمين سهولة خروجها من المواقف .

واختتم اللقاء بحديث مدير مرور العاصمة المقدسة الدكتور باسم البدري الذي أوضح أن هناك منع للمركبات من الدخول إلى المنطقة المركزية قبل الصلوات وبعدها، منوهاً بعملية المسح الشامل المزمع تفعيلها على جميع المحاور الطولية والعرضية في مكة المكرمة لمتابعة الباصات المخالفة، مبينا أن هناك فرقة من البحث تجوب أحياء مكة المكرمة لحجز السيارات المخالفة كما أن هناك غرفة مراقبة تلفزيونية على مداخل مكة المكرمة لمراقبة عملية تفويج الباصات .