الزعاق : الأحد القادم بداية دخول موسم “سهيل”

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن (الأحد) المقبل موعداً لدخول موسم «سهيل»، والذي يعني انتهاء موجه الحر والبدء التدريجي في هبوط درجات الحرارة ليلاً، وتستمر كذلك لمدة شهر ونصف الشهر، ويتحول الانخفاض في درجات الحرارة إلى النهار بعد شهر ونصف الشهر من دخول موسم سهيل، وبعد ثلاثة أشهر من الآن تبدأ البرودة الحقيقية في الأجواء السعودية.

وتشير المعلومات إلى أن موسم سهيل سيكون من 53 يوماً مقسمة على أربعة نجوم: الأولى الطرفة ومدتها 13 يوماً، وهي آخر نجوم فصل الصيف، وفيها يبرد الجو نسبياً، والثانية الجبهة ومدتها 14 يوماً خلافاً لبقية نجوم العام، وهي أولى نجوم فصل الخريف، والنجمة الثالثة هي الزبرة، ومدتها 13 يوماً، وفيها تزداد برودة الليل، والرابعة الصرفة وهي آخر نجوم «سهيل» وتمتد لمدة 13 يوماً، وسميت بذلك لانصراف الحر نهائياً عند طلوعها.