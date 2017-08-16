 أمير تبوك يلتقي مدير عام الجوازات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يلتقي مدير عام الجوازات

أمير تبوك يلتقي مدير عام الجوازات
المناطق _ تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم في مكتب سموه بالإمارة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى و الوفد المرافق له وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع ثم اطلع سمو أمير المنطقة على ما تقدمه الجوازات في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار من خلال ما قدمه مدير عام الجوازات من إيجاز عن هذه الخدمات .
مؤكداً سموه على الحرص لخدمة حجاج بيت الله الحرام تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبة ومتابعة سمو وزير الداخلية .
من جهته أعرب مدير عام الجوازات عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذا اللقاء وحرص سموه ومتابعته لأعمال الجوازات سواء في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار أو في المنطقة, حضر اللقاء مدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد محمد القحطاني .

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