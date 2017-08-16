إنقاذ حياة سيدة بولادة نجران

أجرى مستشفى الولادة والأطفال بنجران عملية استكشاف للبطن وتفريغ محتويات التجمع الدموي مع نقل كميات دم كافية لمريضة كانت تعاني من صدمة وهبوط حاد بضغط الدم وتسارع بنبضات القلب مما أسهم في استعادة الدورة الدموية وإنقاذ حياتها بحمد الله وتوفيقه وتم متابعتها، حيث استقرت وتحسنت علاماتها الحيوية.

وكان طوارئ مستشفى الولادة والأطفال بنجران قد استقبل المريضة وبأخذ التاريخ المرضي تبين أنها وضعت طبيعيا تلقائيا منذ عشرة أيام وبالفحص الطبي وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة تم تشخيص الحالة على انها تجمع دموي كبير بالرباط المستعرض الأيمن للرحم (Broad ligament -Para vaginal Haematoma )

يذكر أن نسبة حدوث مثل هذه الحالات بعد ولادة طبيعية تلقائية نادر جدا تصل إلى 1 لكل 20000-35000 ولادة.