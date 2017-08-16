 لجنة الاستعداد بتعليم تبوك تدعو لاكتمال قبول وتسجيل الطلاب والطالبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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لجنة الاستعداد بتعليم تبوك تدعو لاكتمال قبول وتسجيل الطلاب والطالبات

لجنة الاستعداد بتعليم تبوك تدعو لاكتمال قبول وتسجيل الطلاب والطالبات
المناطق _ منى الريس
دعت لجنة الاستعداد للعام الدراسي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أولياء أمور الطلاب والطالبات بمراجعة إدارات المدارس في الأسبوع الذي يسبق بداية العام الدراسي مع عودة المعلمين والمعلمات في التاسع عشر من الشهر المقبل وذلك لإكمال بعض عمليات القبول والتسجيل التي لم تكتمل للطلاب والطالبات المستجدين.
جاء ذلك ضمن اجتماع لجنة الاستعداد اليوم في الإدارة برئاسة المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري وبحضور أعضاء اللجنة في مكتب مدير التعليم.
وأوضح أمين إدارة تعليم تبوك موسى الحربي أن الاجتماع تناول جوانب عدة في أعمال الاستعداد ومتابعة وصول المقررات المدرسية استعدادا لتسليمها الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد.

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