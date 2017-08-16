بلدي البدع يعقد جلسته الرابعة والعشرون

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة البدع صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس اجتماعه الرابع والعشرون برئاسة الاستاذ ابراهيم بن سالم القرعاني وبحضور أعضاء وعضوات المجلس وفِي بداية الاجتماع رفع رئيس المجلس بإسمه وبإسم أعضاء المجلس الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين على إقرار اللائحة المالية للمجالس البلدي التي تهدف الى تمكين المجالس البلدية من أداء الدور المناط بها والدفع بعجلة التنمية ، بعد ذلك استعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومن أهمها اعادة تشكيل جميع اللجان الداخلية للمجلس خلال الجلسة القادمة لتوزيع المهام والمسؤوليات فيما بينها حسب الأنظمة والتعليمات ، ومناقشة وقوف أعضاء المجلس على مشروع سفلتة مخطط مركز مقنا، ومناقشة استعداد بلدية البدع بالرقابة على المسلخ وعدم زيادة الأسعار خلال عيد الأضحى المبارك، واطلع أعضاء المجلس على الأدلة التنظيمية للمجالس البلدية بشرح من قبل أمين المجلس البلدي ، وفِي النهاية اتخذ المجلس عدد من التوصيات والقرارات ومخاطبة الجهة ذات الاختصاص