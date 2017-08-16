 الجيش اليمني: قتلى وجرحى في صفوف المليشيات بمحافظتي شبوة والجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني: قتلى وجرحى في صفوف المليشيات بمحافظتي شبوة والجوف

الجيش اليمني: قتلى وجرحى في صفوف المليشيات بمحافظتي شبوة والجوف
المناطق - وكالات

أعلنت قوات الجيش اليمني الوطني، اليوم الأربعاء، سقوط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي وقوات المخلوع، وإصابة آخرين في محافظتي شبوة والجوف، شرقي البلاد.
ونقل موقع الجيش “سبتمر نت” عن مصدر ميداني قوله، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة “طوال السادة” بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة، شرقي البلاد، شنت قصفا مدفعياً استهدف مواقع الانقلابيين (الحوثيون وقوات صالح) ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة ستة آخرين، وتدمير عتاد عسكري.
وفي محافظة الجوف ذكر مصدر ميداني آخر أن قوات الجيش الوطني نصبت كمينا محكما لمجموعة من عناصر المليشيا حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية لها “أدى إلى مصرع عدد منهم وإصابة اخرين”.
وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش الوطني “بعد رصد تحركات العناصر الانقلابية نصبت لهم كمينا أثناء محاولتهم التسلل إلى موقع العنبر العسكري في جبهة سلسلة حام الجبلية شمالي مديرية المتون، ما أسفر عن سقوط عدد من العناصر الانقلابية بين قتيل وجريح، في حين لا تزال الجثث منشرة في موقع الكمين”.
في سياق متصل، شهد موقع الزرقة في مديرية المصلوب بالجوف، اشتباكات متقطعة بين الطرفين، استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.
وبحسب المصدر، فقد شنت مدفعية الجيش الوطني من معسكر السلان قصفا عنيفا على مواقع المليشيات في جبهة الساقية في المديرية ذاتها. وتسيطر قوات الجيش الحكومية على معظم مناطق محافظتي شبوة والجوف.

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