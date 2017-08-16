 أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل رئيس محكمة الاستئناف ومحافظ ومشائخ فيفا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل رئيس محكمة الاستئناف ومحافظ ومشائخ فيفا

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل رئيس محكمة الاستئناف ومحافظ ومشائخ فيفا
المناطق _ أمل بهكلي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد  بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة, بمكتبه بالإمارة اليوم , رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة رئيس جمعية التوعية بأضرار القات بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري ومحافظ فيفا المكلف عبدالله بن محمد الظامري وعدد من مشائخ قبائل جبال فيفا.
ورحّب سمو أمير جازان بالنيابة بالجميع ، مؤكداً أهمية التعاون الجاد والمخلص بين مشائخ القبائل والمواطنين بشكل عام لإنجاح أعمال مختلف الجهات الحكومية، وتنفيذ المشروعات الخدمية، والإسهام في حفظ الأمن ، راجياً الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة .
واستمع سموّه خلال اللقاء لشرحٍ مفصل عن الجهود والأعمال التي تقوم بها الجمعية من خلالها برامجها التوعوية التي تنفذها بمختلف محافظات ومراكز المنطقة , وماتشهده جبال فيفا من تطور ونمو ومشروعات عملاقة في شتى المجالات كغيرها من محافظات المنطقة ، إضافة لبحث العديد من الموضوعات التي تهم جبال فيفا واحتياجات المحافظة من المشروعات الخدمية والتنموية .

كما استقبل صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد امير منطقة جازان بالنيابه
اصغر سفير للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) الموهوب: خالد بن شايع القحطاني
بعد تفوقه في دورة اللغة الإنجليزية بالمملكة المتحدة بمعهد LSC STANTON العالمي
بلندن
وقد أعرب الموهوب عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز  أمير منطقة جازان بالنيابة على دعمه السخي واللامحدود للشباب الطموح سائلا الله جل في علاه أن يحفظ هذا الوطن وقيادته الحكيمة

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