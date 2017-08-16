 إحباط تهريب 32 كيلو كوكايين في إرسالية دجاج مجمد بجمرك مدينة الملك عبدالله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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إحباط تهريب 32 كيلو كوكايين في إرسالية دجاج مجمد بجمرك مدينة الملك عبدالله

إحباط تهريب 32 كيلو كوكايين في إرسالية دجاج مجمد بجمرك مدينة الملك عبدالله
المناطق - الرياض

أحبط جمرك ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ محاولة تهريب كمية كبيرة من “الكوكايين” بلغت 32.379 كيلوجرام عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك.
وأوضح مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالله، محمد المحمادي أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن “دجاج مجمّد” محمولة داخل حاويات مبرّدة، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها تمكّن الجمرك من كشف وإحباط محاولة تهريب تلك الكمية من “الكوكايين” حيث عُثر عليها مُخبأة ضمن الإرسالية.
وأشار المحمادي إلى أن هذه المحاولة التي تم إحباطها تُعد الثالثة خلال أقل من أسبوعين حيث أحبط الجمرك مؤخرًا محاولتين لتهريب كمية كبيرة من “الكوكايين” بلغت (206) كيلوجرام، كانت مُخبأة في إرساليتين مماثلة لهذه الإرسالية.

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