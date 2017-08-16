أندية تعليم الشرقية تختتم أنشطتها لصيف هذا العام

اختتمت الأندية الصيفية الموسمية وأندية الأحياء بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ، فعالياتها لصيف هذا العام لبرنامج ” إجازتي ” بجميع المسارات المتخصصة للبرنامج ” التطوعي ـ الترفيهي ـ السياحي ـ الوظيفي ـ التقني ” بقطاعَي البنين – والبنات واستفاد منها رواد الأندية بتعليم المنطقة ، بعدد ما يقارب 21 ألف من طلاب وطالبات التعليم العام خلال إجازة صيف هذا العام نفذها الميدان التربوي ، بإشراف كوادر تربوية تعليمية وإدارية عالية التأهيل.

حيث أولى الوطن جل عنايته واهتمامه بأبنائه وبناته من طلاب وطالبات التعليم العام ، لكونهم العمق الحقيقي والثابت يدًا بيد لرفعة الوطن . وجاء برنامج إجازتي مواكبًا للتطلعات الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني لرؤية الوطن التي ركزت على صناعة الترفيه الجاذب ، بإيجاد الأنشطة المناسبة للطلاب والطالبات.

ويحظى طلاب وطالبات المنطقة عناية واهتمام القيادة السامية بالمنطقة الشرقية متمثلة بصاحب السمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيثُ تمنىَّ أن يجد الجميع المعارف والمهارات اللازمة بالأندية الموسمية للارتقاء بالنفس والوطن، مؤكدين في الوقت نفسه على أهمية تعليم النشء كيف يحافظون على وطنهم ويدافعون عنه باتجاه العمق الحقيقي الثابت والسليم لقيم المواطنة والولاء والانتماء للقيادة والوطن والمحافظة على المكتسبات الوطنية وربط الطلاب والطالبات بوطنهم وتاريخهم.

وأشاد سعادة مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس بهذه المناسبة بالجهود المبذولة لـ أكثر من 61 نادي لقطاعي البنين – والبنات لبرنامج “إجازتي ” بإطلاقته لصيف هذا العام بشعار” صيفك سعيد وقتك مفيد “.

وأكد الدكتور المديرس ؛ بأن برنامج “إجازتي” الذي أُعد بعناية من قبل خبراء ومختصين، ساهم بشكل كبير وفاعل في تنمية مهارات الطلاب والطالبات الرياضية والعقلية والسلوكية وساعدهم على التعرف على معالم بلدهم، مُعزّزاً لثقافة التطوع والمسؤولية الاجتماعية في المجتمع باعتبارهما قيمة مهمة في بناء المجتمعات وتنميتها وعنصر رئيس يقاس به تطور الشعوب وريادتها العالمية.

وأضاف: سعادته ؛ ما أحدثه البرنامج من تعزيز قيم المواطنة والانتماء للقيادة والوطن وربط الطلاب والطالبات بوطنهم وتاريخهم يَدْعُو للفخر.