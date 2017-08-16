 الإعلامي محمد السلمان: السعوديون شاركوا الكويت تشييع عبدالحسين عبدالرضا إلى مثواه الأخير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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الإعلامي محمد السلمان: السعوديون شاركوا الكويت تشييع عبدالحسين عبدالرضا إلى مثواه الأخير

الإعلامي محمد السلمان: السعوديون شاركوا الكويت تشييع عبدالحسين عبدالرضا إلى مثواه الأخير
المناطق - الرياض
أكد الاعلامي محمد السلمان الشعب السعودي الشقيق حضر تشييع ابن الكويت والخليج المغفور له الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا رحمه الله
وكانت الكويت شيعت اليوم ابنها البار الفنان عبدالحسين عبدالرضا بحضور حشد كبير من المواطنين والمقيمين بعد وصول جثمانه صباح اليوم من المملكة المتحدة.
وشارك في تشييع الراحل الذي توفي بوم الحمعة الماضي خلال تلقيه العلاج في لندن حشد من المواطنين من مختلف طوائف ومناطق الكويت تقديرا لما قدمه الراحل خلال مسيرته الفنية الوطنية التي امتدت لأكثر من نصف قرن.
وكان خبر وفاة الراحل قد حظي باهتمام رسمي وشعبي كبير وأمر سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بإعادة جثمان الراحل من المملكة المتحدة بطائرة أميرية

وكانت الساحة الفنية الكويتية والخليجية والعربية قد فقدت الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا يوم الجمعة الماضي الذي وافاه الأجل عن عمر يناهز 78 عاما إثر معاناة مع المرض حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات لندن.

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