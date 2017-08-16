 آلام أسفل الظهر قد يكون سببها نفسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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آلام أسفل الظهر قد يكون سببها نفسي

آلام أسفل الظهر قد يكون سببها نفسي
المناطق - الرياض

قال البروفيسور بيرند كلادني إن آلام أسفل الظهر، التي لا ترجع إلى سبب عضوي مثل الالتهابات، قد يكون سببها نفسي، مثل التوتر والقلق والغضب.

وأوضح الأمين العام للجمعية الألمانية لطب العظام وجراحات العظام أن التوتر يمكن مواجهته عن طريق تقنيات الاسترخاء، مثل تدريب التحفيز الذاتي أو استرخاء العضلات التدريجي.

كما يمكن محاربة التوتر من خلال ممارسة الرياضة، مثل الجري أو ركوب الدراجات الهوائية.
وإذا تم التحقق من أن المريض يعاني من مشاكل نفسية لا يستطيع حلها بنفسه، فيتعين عليه حينئذ استشارة طبيب نفسي.

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