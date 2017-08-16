 انطلاق رحلة أبها السياحية الأولى بحضور ٣٠ مشارك في من مختلف الدول العربية نهاية الشهر الحالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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انطلاق رحلة أبها السياحية الأولى بحضور ٣٠ مشارك في من مختلف الدول العربية نهاية الشهر الحالي

انطلاق رحلة أبها السياحية الأولى بحضور ٣٠ مشارك في من مختلف الدول العربية نهاية الشهر الحالي
المناطق _ عسير
تنطلق نهاية هذا الشهر رحلة ابها السياحية التي يشارك بها اكثر من 30 مشارك من كافة الدول العربية وتهدف الى الاطلاع على مقومات عسير السياحية  واوضح المهندس محمد العمري المشرف على الرحلة قائلا :
الرحلة تبدأ بعد وصول المشاركين من أبها الى السودة ورجال المع وبللحمر وبللسمر وتنومة والنماص وسيطلع المشاركين على أنماط السياحة المختلفة وطبوغرافية المنطقة والغطاء النباتي والهندسة المعمارية الأثرية التي تزخر بها منطقة عسير واوضح العمري بإن هذه الرحلة جاءت بمناسبة اختيار ابها عاصمة السياحة العربية 2017 وسيتخلل الرحلة ورش تدريبية  جماهيرية وأمسيات  ثقافية وفنيه  ابرزها دورة 180 درجة نحو التغيير وكيف تؤسس مشروعك بنجاح وبرنامج إدارة الذات يقدمها نخبة من المدربين في الوطن العربي.
من جانبه تحدث الأمين العام للمركز العربي للإعلام السياحي  خالد آل دغيم بإن هذه الرحلة التي تضم  مجموعة سواح من مختلف الدول بداية توافد القروبات السياحية وهذا مؤشر جيد ويعزز مكانة عسير السياحية ومما يميز هذا البرنامج انه يجمع بين التدريب والسياحة وهذا نمط سياحي يستهدف المثقفين ونخبة الشباب طالبي الجمع بين تطوير الذات واستكشاف مناطق سياحية وتغيير الروتين في برامج التدريب  وتمنى آل دغيم النجاح للمشاركين والفائدة للجماهير الراغبة في حضور البرامج والورش التدريبية  المفتوحة التي تصاحب فعاليات الرحلة السياحية وأكد آل دغيم ان الرحلة من تنظيم آفاق الوعي والمركز العربي للإعلام السياحي وبالتعاون مع مركز الوعي الذاتي وافاق التميز الاعلامية.

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