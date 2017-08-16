مناورات جوية أمريكية يابانية في “منطقة حرجة”

أفادت قيادة قاعدة “أندرسون” الأمريكية بجزيرة غوام بأن القاذفات B-1B المرابطة بالجزيرة شاركت في تدريبات مشتركة مع المقاتلات اليابانية F-15 في منطقة متنازع عليها بين الصين واليابان.

وأجريت التدريبات يوم أمس الاثنين في منطقة جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي، علما أن تلك الجزر موضع نزاع بين اليابان والصين.

وقالت قيادة القاعدة في بيان إن “هذه التحليقات التدريبية تظهر التضامن والعزم، اللذين نشاطرهما مع حلفائنا من أجل الحفاظ على السلم والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

يأتي ذلك على خلفية تفاقم التصعيد حول برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.

وبعد أن أعلنت بيونغ يانغ في 9 أغسطس/آب الماضي أنها تعمل على وضع خطة لتنفيذ ضربات صاروخية على مواقع عسكرية أمريكية موجودة في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ، أعاد البنتاغون قاذفتيه الاستراتيجيتين من طراز Lancer

Boeing B-1В إلى قاعدة “أندرسون”.