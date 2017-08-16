سناب شات يحتضر!

يبدو أن العالم سيشهد اختفاء تطبيق سناب شات، وذلك بفضل سرقة مستخدميه من قبل فيسبوك وإنستغرام.

وأبلغ الموقع عن توقف تعداد المستخدمين وتراجع الأرباح، ما أدى إلى انتشار مخاوف من “موت” التطبيق تدريجيا.

ويذكر أن قصص إنستغرام سرقت الجزء الأكثر شهرة من سناب شات، مع تحقيقها ارتفاعا واضحا في عدد المستخدمين بالمقارنة مع سناب شات.

وحاولت فيسبوك شراء سناب شات سابقا ولكنها فشلت، ما دفعها إلى التركيز على ميزات التطبيق ومحاولة إضافتها في إنستغرام.

وتميز تطبيق سناب شات منذ البداية بمجموعة من الخصائص المبتكرة، أبرزها اختفاء الصور والقصص خلال 24 ساعة، وهذه الميزة التي اعتمدتها إنستغرام، حيث حققت ما مجموعه 250 مليون مستخدم يوميا منذ إطلاقها.

وذكرت سناب شات، يوم الخميس الماضي، أنها خسرت 443 مليون دولار، أو 36 سنتا للسهم الواحد، خلال الربع الثاني من العام، وذلك بالمقارنة مع خسارة قدرها 116 مليون دولار أو 14 سنتا للسهم في السنة السابقة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات إلى 182 مليون دولار، أي أكثر من ضعف إيرادات العام السابق البالغة 72 مليون دولار، ولكنها كانت دون توقعات المحللين.

وقال المحلل براين بلاو: “لقد أثبتت فيسبوك نفسها كشركة منافسة شرسة”.

الجدير بالذكر، أن الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات، إيفان سبيغل، دافع لفترة طويلة عن قرار الشركة بعدم الاهتمام بمعدل نمو المستخدمين، كمهمة أساسية وضرورية، حتى أنه لا يفضل تسمية التطبيق بـ “الشبكة الاجتماعية”، قائلا إنه تطبيق للتصوير.

ويذكر أن فيسبوك يتبع سياسة إرسال الإشعارات بشكل مستمر، في حين أن سناب شات يرسل عددا أقل من الإشعارات بشكل عام، ولكنه يشجع على استخدام التطبيق عبر ميزة Snapstreak، إلا أن الاستخدام اليومي لم ينمو كثيرا.