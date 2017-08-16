 إيداع البدلات بأثر رجعي في حسابات موظفي عدد من الجهات الحكومية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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إيداع البدلات بأثر رجعي في حسابات موظفي عدد من الجهات الحكومية

إيداع البدلات بأثر رجعي في حسابات موظفي عدد من الجهات الحكومية
المناطق - الرياض

تنفيذا للامر الملكي الكريم الذي وجه بصرف البدلات بأثر رجعي لموظفي الدولة. بدأت عدد من الجهات الحكومية صرف البدلات بأثر رجعي

وأودعت جهات منها الدفاع المدني ، البريد السعودي ، الهلال الاحمر ، السجون البدلات في حسابات موظفيها.

وينتظر ان تواصل الوزارات والجهات الحكومية الاخرى في صرف البدلات لموظفيها خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة ⁧‫المالية قد أكدت مطلع هذا الاسبوع‬⁩ بأنها ستصرف البدلات بأثر رجعي، لكل ما يرد لها من الجهات الحكومية حسب الإجراءات النظامية.

وقالت “لن يكون هناك تأخير في الصرف”.

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