إيداع البدلات بأثر رجعي في حسابات موظفي عدد من الجهات الحكومية

تنفيذا للامر الملكي الكريم الذي وجه بصرف البدلات بأثر رجعي لموظفي الدولة. بدأت عدد من الجهات الحكومية صرف البدلات بأثر رجعي

وأودعت جهات منها الدفاع المدني ، البريد السعودي ، الهلال الاحمر ، السجون البدلات في حسابات موظفيها.

وينتظر ان تواصل الوزارات والجهات الحكومية الاخرى في صرف البدلات لموظفيها خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة ⁧‫المالية قد أكدت مطلع هذا الاسبوع‬⁩ بأنها ستصرف البدلات بأثر رجعي، لكل ما يرد لها من الجهات الحكومية حسب الإجراءات النظامية.

وقالت “لن يكون هناك تأخير في الصرف”.