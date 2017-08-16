 قرقاش عن “تسريبات البحرين”: سياسات قطر تجاه جيرانها كانت مشروع أزمة مخططة مبيّتة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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قرقاش عن “تسريبات البحرين”: سياسات قطر تجاه جيرانها كانت مشروع أزمة مخططة مبيّتة

قرقاش عن “تسريبات البحرين”: سياسات قطر تجاه جيرانها كانت مشروع أزمة مخططة مبيّتة
المناطق - الرياض

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مساء الأربعاء، إنه على “ضوء تسريبات البحرين اليوم والتي تضاف إلى ما سبقها لا يمكن لعاقل إلا أن يستنتج أن سياسات قطر تجاه جيرانها كانت مشروع أزمة مخططة مبيّتة”.

وأكد أنور قرقاش، في تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن “منطق من يبحث عن دليل وأمامه عشرات الأدلة غريب”. وقال: “التوجه القطري الداعم للتطرف والإرهاب وتقويض استقرار الجار واضح، وتغيير التوجه هو صلب أزمة قطر”. وأضاف: “أذكر الوقع الصادم لتسريبات التآمر مع القذافي على السعودية، أدرك الجميع آنذاك أننا أمام توجه يتجاوز المراهقة السياسية إلى الانقلاب المخطط”.

 

وكانت النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين أعلن، قبل ساعات، أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها بشأن محادثة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، وعلي سلمان، الأمين العام السابق لجمعية “الوفاق” المعارضة المنحلة بحكم قضائي.

وبث التلفزيون البحريني في تقرير تسجيلاً صوتياً قال إنه مكالمة بين رئيس الوزراء القطري السابق والأمين العام السابق لجمعية “الوفاق”، وكان عنوان التقرير المتلفز “التدخل في الشأن الداخلي.. المشروع القطري لقلب النظام”.

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