 الديوان الملكي : وفاة الأمير بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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الديوان الملكي : وفاة الأمير بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود

الديوان الملكي : وفاة الأمير بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود
المناطق - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الخميس الموافق 25 / 11 / 1438 هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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