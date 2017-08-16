الديوان الملكي : وفاة الأمير بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الخميس الموافق 25 / 11 / 1438 هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.