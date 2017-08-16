باحث بجامعة الملك خالد يوصي بضرورة الاعتناء بالحالة الشعرية على (واتس آب)

قدم أستاذ الأدب والنقد المشارك بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم الإنسانية في جامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن بن حسن المحسني بحثا تناول الصورة والحالة الشعرية على تقنية (واتس آب)-دراسة سيميائية تحليلية-. وأوضح من خلال الدراسة أن التواصل على تقنية (واتس آب) يشكل منعطفا مهما في تاريخ الاتصال والتواصل الإنساني، ومحورا للتواصل بين المبدعين في جزء مما يعرف بالأدب التفاعلي المعاصر. وتخصصت الدراسة في الحفر البحثي في موضوع ذي أهمية كبيرة، وهو دراسة الحالة الشعرية على تقنية (واتس آب) في منصة (الملف الشخصي الذي يشمل صورة المستخدم ونصه المكتوب)، حيث تشكل الصورة والحالة الشعرية مظهرا لافتاً يستحق الاهتمام. وحاولت الدراسة -معتمدة المنهج السيميائي التحليلي- تتبع ذلك في مقدمة ومبحثين وخاتمة، هما: المبحث الأول ويتناول: (عتبات التطبيق /سيميائية الصورة)، بادئا من تناول سيميائية الصورة الأيقون لتطبيق (واتس آب)، ثم انثنى لقراءة نماذج من صور العرض لعدد من الشعراء والنقاد المهتمين بحركة الشعر. ولاحظ البحث من خلال نماذج الدراسة أن صورة العرض تنقسم إلى (صورة العرض شبه الثابتة، الصورة الحدث، الصورة الرمزية الأنثى، صور الإيموجي التعبيرية، الصور الرسالية). وتخصص المبحث الثاني في قراءة (المسارات الفنية للحالة الشعرية) المكتوبة، ورأى أنها تنقسم إلى: (الحالة الشعرية الخاصة، الحالة الشفرات الصامتة، التفاعلية/ الشفرة الغائبة، الرسالة/الحالة، الحالة الأدبية المتشعرنة). وانتهت الدراسة إلى بعض النتائج منها تعزيز البحث لأهمية الاعتناء بصورة العرض عند الشعراء والنقاد باعتبارها علامة سيميائية مهمة. وبين البحث القصدية في تخير صور العرض بالنظر إلى بعض الرسائل البصرية وتفعيل الصورة الحدث ورمزية الصورة الأنثى. وأثبت حضور النص الشعري على حالات الشعراء والمبدعين، سواء أكان نصا للشاعر ذاته أو مقتبسا. وحددت الدراسة بعض سمات الحالات الشعرية القائمة على التفاعلية والشفرات الصامتة والغائبة. واتضحت في نماذج البحث عناية كثير من الشعراء بضبط حالاتهم الشعرية التي تمثل عنوانا لهم. ونبهت إلى ملاحظة عدم اعتناء بعض الشعراء والأدباء بحالتهم الشعرية، وميل بعضهم إلى التسامح في أخطائها اللغوي أو الدلالية، وعدم العناية بضبط مرجعية المقتبس. وأوصى البحث بتعميق الاعتناء بهذا الاتجاه البحثي الذي يتابع حركة الفكر والإبداع على هذه المنصات التي يقصدها الملايين من المستخدمين، كما نبه إلى ملاحظة عدم اعتناء بعض الشعراء والنقاد بحالتهم الشعرية، وعدم العناية بضبط المرجعية الفكرية للمقتبس، إضافة إلى مظاهر في (الحالة)، وبين أن وجودها لدى الأدباء يثير ضرورة الإشارة لها أو لبعض أمثلتها، حيث يعمد البعض في الكتابة على اختصارات مخلة أصبحت علامة من علامات الكتابة كاختصار حروف الجر بحرف واحد من ثلاث، إضافة إلى وجود بعض الأخطاء اللغوية. ويوصي البحث بضرورة أن يتنبه المستخدمون للصحة اللغوية في حالتهم على (واتس آب) باعتباره منصة مهمة تكشف عن صاحبها، وبأن يلتفت الباحثون إلى قراءة الرسائل المتوافرة على هذه التقنية بوصفها خطابا ذا أهمية بالغة يستحق وقوف النقاد ومواجهتهم لقضاياه المختلفة. ودعا البحث المؤسسات الأكاديمية إلى وضع خطط لتوجيه الباحثين إلى هذه المناطق الغفل من الدراسة، حيث يعول على الكثيرين العمل الأكاديمي الممنهج لرسم مقاربة أكثر وعيا وتماسا مع حركة النص المتسارعة. كما أكد أن البحث في مثل هذه المناطق الشائكة يحتاج لجهود المؤسسات الأكاديمية لتكوين قاعدة معرفية لآلية حفظ النص ابتداء لينطلق منها الطلاب، كما أن المؤسسات تحتاج أيضا إلى وضع آليات للتوثيق ومناهج جديدة تتسق مع تلك النصوص التفعلية لمقاربة أوسع لتلك النصوص، وإن ذلك لحق العصر على النقاد، مشيرا إلى أن انقطاعهم عند النص المكتوب يجعل الحكم على حركة النص الجديدة منبتة وغير دقيقة وظالمة للعصر.