أمير عسير يفتتح المعرض البيئي التوعوي للزراعة بأبها

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء اليوم، المعرض البيئي التوعوي للزراعة، الذي تنظمه الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة عسير، تحت شعار ” بيئتنا حياتنا “، وذلك في حديقة المشهد بأبها.

واطلع سموه فور وصوله مقر الحفل على ماتقدمه الجهات المشاركة من وسائل توعوية وتثقيفية للحفاظ على البيئة وتنميتها خلال فترة إقامة المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة عسير المهندس فهد الفرطيش أن المعرض حظي برعاية كريمة من سمو أمير منطقة عسير وبدعم ومتابعة من معالي وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، مشيرا إلى أن المعرض الذي يشارك فيه 14 جهة حكومية ومؤسسة أهلية، يهدف إلى توعية كافة أفراد المجتمع وزوار منطقة عسير للحفاظ على البيئة وتنميتها في المنطقة.

وبين المهندس الفرطيش أن المعرض يقدم رسائله التوعوية من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة 11 ليلا طيلة فترة إقامته، لافتا إلى أنه سيقام عدد من ورش العمل بالتعاون مع الجهات المشاركة عن الحفاظ على البيئة وتوعية المجتمع بأهميتها.