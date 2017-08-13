الأهلي يبحث عن استعادة توازنه على حساب الفتح

يسعى أهلي جدة إلى استعادة توارنه حينما يستضيف الفتح يوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله “الجوهرة المشعة”، في حين يبحث الجريحان الرائد والفيصلي عن مداواة جراحهما حينما يلتقيان على استاد الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة الثانية من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى استاد “الجوهرة المشعة”، يبحث أهلي جدة عن تجاوز بدايته المخيبة في دوري جميل السعودي للمحترفين، حينما يستضيف الفتح المتعثر.

وتلقى الأهلي خسارته الأولى يوم الجمعة الماضي في افتتاح مبارياته بالدوري من أمام مضيفه الاتفاق 2-1، في مباراة شهدت مشاركة الحارس محمد العويس المنتقل للفريق منذ يناير الماضي.

ويسعى الأوكراني سيرجي ريبروف إلى تجاوز البداية المتعثرة وتحقيق فوز سيكون مهم للغاية، لاسيما أن الخسارة قد تدخل الفريق دوامة المشاكل كون أن الدوري سيتوقف إلى منتصف الشهر المقبل بسبب مواجهات الأخضر السعودي أمام الإمارات واليابان يومي 29 أغسطس و5سبتمبر، إضافة إلى موسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك.

وسيكون بإمكان المدرب الأهلاوي ريبروف الاستعانة بخدمات البرازيلي ليوناردو داسيلفا المنضم حديثاً إلى الفريق بعد وصول بطاقته الدولية، لينضم إلى المصري محمد عبدالشافي والسوري عمر السومة واليوناني فيتفاتزيديس والبرازيلي كلاديمير.

وفي المقابل ستكون مهمة الفتح صعبة للغاية كونه يدخل المباراة بضغوط كبيرة بعد تلقيه خسارة ثقيلة أمام التعاون 4-1، على ملعبه الأسبوع الماضي ليتذيل الترتيب.

ويخشى التونسي فتحي الجبال أن يتكرر سيناريو الموسم الماضي حينما بدأ الفريق الدوري بمستوى مهزوز وكان قريباً من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى إلا أنه انتفض في آخر المراحل بعد عودة الجبال إلى الفريق مرة أخرى.

وعلى استاد الملك عبدالله بالقصيم، يسعى الجريحان الرائد وضيفه الفيصلي إلى مداواة جراحهما حينما يلتقيان في افتتاح مباريات الجمعة.

وذاق الرائد طعم الهزيمة الأولى من أول مباراة حينما خرج بلا نقاط من استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، عقب خسارته أمام مضيفه القادسية 2-1.

وفي المقابل يبحث الفيصلي عن ذات الهدف بعد تلقيه الخسارة أمام النصر 3-1 على ملعبه استاد الملك سلمان بالمجمعة يوم السبت الماضي في ختام مواجهات المرحلة الأولى.