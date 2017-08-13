عمل وتنمية الرياض يوقع اتفاقية شراكة وتعاون مجتمعي لرعاية صحية مجانية للأيتام

وقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلا بالمدير العام يوسف بن مسفر السيالي ، ومجموعة المهيدب لطب وتجميل الأسنان ممثلة بمدير فرعها أيمن بن عائض الحوطي اتفاقية شراكة وتعاون مجتمعي .

وجرت مراسم التوقيع في مقر إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة بحضور جابر الشهري مدير العلاقات العامة بالمجموعة وعدد من منسوبي وقيادات فرع الوزارة .

وتنص الاتفاقية على قيام مجموعة المهيدب بتقديم خدمات فتح الملفات الطبية وتنظيف الأسنان وعلاج آلامها ، وعلاج التسوسات ” مجانا ” لجميع الفئات التي يرعاها فرع الوزارة ” الأيتام والمعاقين والمسنين ومستفيدي الضمان الاجتماعي ” من الجنسين إلى جانب المطلقات والأرامل .

وكذلك القيام بزيارات للدور والمراكز الإيوائية التابعة لفرع الوزارة لتقديم الخدمات اللازمة ، والتنسيق لزيارة الفروع الإيوائية لتثقيف منسوبيها ونزلائها , والمشاركة في البرامج الاجتماعية والترفيهية.وتقديم خصم مانسبته 60% على الخدمات التجميلية لجميع المستفيدين المشمولين برعاية الفرع .

إضافة إلى خدمة تنظيف الأسنان وفتح الملفات الطبية ” مجانا ” لجميع منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الرياض وأسرهم تقديرا لمايقدمونه من جهد وعمل لخدمة الفئات المشمولة بالرعاية ، إلى جانب تقديم خصم 50% على الخدمات التجميلية والعلاجية لجميع منسوبي الوزارة وأسرهم .

وفي هذا الصدد قال ايمن الحوطي : إننا ومن دوافع إنسانية واجتماعية وإحساسا منا في مجموعة المهيدب بمسؤوليتنا في تقديم خدمة مجتمعية وخصوصا لذوي الظروف الخاصة ومن يقعون تحت رعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، قررنا ابرام اتفاقية شراكه وتعاون مع فرعها بالرياض ، وهي اتفاقية دائمة غير محصورة بوقت محدد.

من جانبه قدم مدير فرع عمل وتنمية الرياض يوسف السيالي شكره وتقديره لمجموعة المهيدب لطب وتجميل الأسنان على مبادرتهم الإنسانية والاجتماعيه ، واصفا الاتفاقية بأنها دعم للخدمات الرعوية والتنموية التي تقدمها الوزارة للفئات المستفيده ، مشيرا إلى ان فرع الرياض يرحب بالتعاون مع القطاع الخاص في جميع المجالات ، خصوصا وانها تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في خدمة المجتمع وتحديدا من يحتاجونها فعلا .