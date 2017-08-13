 أمانة الشرقية: إغلاق جسر طريق الملك فهد المتقاطع مع شارع الظهران 11 لأعمال الصيانة الجمعة القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمانة الشرقية: إغلاق جسر طريق الملك فهد المتقاطع مع شارع الظهران 11 لأعمال الصيانة الجمعة القادم

أمانة الشرقية: إغلاق جسر طريق الملك فهد المتقاطع مع شارع الظهران 11 لأعمال الصيانة الجمعة القادم
المناطق – منال الدوسري

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية وبالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية، عن إغلاق جسر طريق الملك فهد بن عبد العزيز المتقاطع مع شارع الظهران ( 11 )، بدءً من يوم الجمعة القادم الموافق 26 – 11 – 1438هـ ولمدة 12 يوما وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية الطارئة لعناصر الجسر مع استبدال فواصل التمدد بأخرى جديدة، يأتي ذلك إمتدادا لجهود أمانة الشرقية لتحسين الجسور ضمن خطه شاملة بهدف رفع مستوى الخدمات.

وأوضحت:” بأنه سيغلق الجزء العلوي من الجسر باتجاه الغرب (المطار) مع استمرار الحركة المرورية في الجزء العلوي من الجسر  باتجاه (الشرق) الخبر والجزء السفلي بجميع الاتجاهات، وذلك  لاجراء أعمال الصيانة، التي ستستمر لحوالي ١٢ يوما . 

ودعت أمانة الشرقية قائدي المركبات إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للزحام , وحفاظاً على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى وذلك خلال مدة أعمال الصيانة، لافتا إلى أنه في حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على ( 940 ).

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