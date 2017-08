تغريدة أوباما عن العنصرية هي أكثر التغريدات إعجابا في تاريخ تويتر

قد يكون موقع تويتر هو الأداة التي اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتواصل، لكن تغريدة للرئيس السابق باراك أوباما أصبحت الأكثر حصدا للإعجاب في تاريخ الموقع.

واقتبس أوباما في تلك التغريدة، التي كانت الأولى ضمن سلسلة من ثلاث تغريدات، جملة للزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا مرفقة بصورة لأوباما وهو يبتسم لمجموعة من الأطفال ينتمون لعرقيات مختلفة.

وحصدت التغريدة ما يقرب من ثلاثة ملايين علامة إعجاب منذ نشرها في 13 أغسطس/آب الجاري بعد الهجوم الذي وقع في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا الأمريكية.

وقال مسؤولون في موقع تويتر لبى بى سى إن التغريدة أصبحت الأكثر حصدا للإعجاب في تاريخ الموقع في حوالي الساعة 01:07 بتوقيت غرينتش.

وتفوقت تغريدة أوباما على تغريدة المغنية الأمريكية آريانا غراندي التي أعربت فيها عن تعازيها بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في مانشستر في مايو/آيار الماضي.

وفي هذه التغريدات الثلاثة، اقتبس أوباما فقرة من السيرة الذاتية لمانديلا التي تحمل عنوان “المسيرة الطويلة إلى الحرية”.

ونشر أوباما الجملة التي اقتبسها من مانديلا والتي تقول: “لا يولد أحد يكره شخصا آخر بسبب لون بشرته أو خلفيته أو دينه”.

“No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…” pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017