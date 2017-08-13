أمير منطقة جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لوالد وأسرة الشهيد الطميحي

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، اليوم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة العريف علي بن يعقوب طميحي – رحمه الله – أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بقطاع العارضة بمنطقة جازان‪.‬وعبّر سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال زيارته لوالد الشهيد الطميحي بمنزله في قرية الغراء التابعة لمحافظة صبيا، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاَ الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة، أرض الحرمين الشريفين، هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن‪.‬وعبر والد وذوو الشهيد الطميحي من جانبهم عن شكرهم للقيادة الرشيدة، وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على التعزية، مؤكدين أن هذا نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أنه الفقيد استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي‪.‬حضر العزاء وكيل محافظة صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخير وعدد من المسؤولين‪