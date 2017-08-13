 الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الجندي الشريفي ويشاركهم مصابهم .. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 24 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 16 أغسطس 2017 ميلاديا

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الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الجندي الشريفي ويشاركهم مصابهم .. أمير منطقة جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لوالد وأسرة الشهيد الطميحي دراسة حديثة صادمة عن مخاطر الحشيش تغريدة أوباما عن العنصرية هي أكثر التغريدات إعجابا في تاريخ تويتر الدفاع المدني يؤكد جاهزيته للتصدي للمخاطر المحتملة خلال موسم الحج بمشاركة 32 جهة حكومية تعليم مكة يصدر قرارا بتجديد تكليف عدد من القيادات التربوية أمانة الشرقية: إغلاق جسر طريق الملك فهد المتقاطع مع شارع الظهران 11 لأعمال الصيانة الجمعة القادم ترمب يلغي مجلسين استشاريين بعد استقالات الأعضاء على خلفية أحداث فرجينيا عمل وتنمية الرياض يوقع اتفاقية شراكة وتعاون مجتمعي لرعاية صحية مجانية للأيتام الأهلي يبحث عن استعادة توازنه على حساب الفتح أمير عسير يفتتح المعرض البيئي التوعوي للزراعة بأبها باحث بجامعة الملك خالد يوصي بضرورة الاعتناء بالحالة الشعرية على (واتس آب)

الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الجندي الشريفي ويشاركهم مصابهم ..

الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الجندي الشريفي ويشاركهم مصابهم ..
المناطق - أمل بهكلي

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، بنقل تعازي القيادة الرشيدة ، وسمو أمير المنطقة لوالد وأسرة الجندي أول وليد بن إبراهيم شريفي أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في قطاع العارضة بمنطقة جازان ،سائلاَ الله تعالى أن يتقبله في الشهداء‪.‬
وعبّر سموه خلال زيارته لأسرة شريفي بمنزلهم بمحافظة أبوعريش، عن الفخر والاعتزاز بما يقوم به منسوبو مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة ومقدساتها .‬
وقد عبر ذوو الشهيد وليد شريفي عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة ونائبه على مواساتهم وعزائهم ،مؤكدين أن هذا نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان .‬
حضر زيارة العزاء محافظ أبو عريش محمد بن ناصر بن لبدة وعدد من المسؤولين‪.

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