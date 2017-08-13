المايكرويف يضاعف الجراثيم الضارة ولا يقتلها

يعتقد كثيرون أن وضع الخرق أو قطع الإسفنج القذرة في المايكرويف يؤدي إلى التخلص من البكتريا الضارة. غير أن دراسة أخيرة أجرتها جامعة فورتفانجن في ألمانيا تشير إلى أن مثل هذه الممارسات، رغم أنها شائعة، غير مفيدة على الإطلاق.

وتظهر الدراسة أن تسخين الخرقة في المايكرويف يقلل في الحقيقة عدد الجراثيم غير الضارة أساسا بالانسان. غير أن البكتريا الضارة تعيش على نحو أفضل ويمكن حتى أن تتضاعف في الميكروويف. وهناك أيضا خطر أن النار يمكن تشتعل في الخرقة في الميكروويف.

وينصح المركز الألماني للتغذية بتغيير الإسفنج المستخدم بشدة أسبوعيا. وإذا أردت فعل

هذا ينبغي عليك تغييرها عندما تبدأ رائحتها في الظهور. ويمكن غسل الخرقة في دورة مياه ساخنة في غسالة الملابس.

وعند استخدامها، تأكد دائما من عصرها جيدا وتركها في مكان جاف وذا تهوية جيدة. فهذا يبقى عدد الجراثيم في أقل نسبة له.