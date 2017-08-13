شاهد.. هدف ريال مدريد الأول أمام برشلونة فى الكلاسيكو

أحرز ماركو أسينسيو لاعب فريق ريال مدريد الإسبانى، الهدف الأول فى شباك غريمه التقليدى برشلونة، بالدقيقة الرابعة من زمن كلاسيكو الأرض النارى المقام حاليا على ملعب “سانتياجو برنابيو”، فى إياب كأس السوبر الإسبانى المذاع على قناة “أون سبورت”.

وكان ريال مدريد نجح فى حسم مباراة الذهاب خارج أرضه أمام برشلونة فى كلاسيكو الأرض، بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الأحد الماضى، على ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالونى.

يذكر أن ريال مدريد نجح فى التتويج بأخر لقبين على حساب برشلونة عندما واجهه فى المباراة النهائية، وذلك فى كأس السوبر الإسبانى عام 2012، ثم كأس ملك إسبانيا عام 2014.