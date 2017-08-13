القيادة تعزي رئيس سيراليون في مقتل وإصابة المئات إثر انهيار طيني قرب العاصمة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور إرنست باي كروما رئيس جمهورية سيراليون إثر الانهيار الطيني بالقرب من العاصمة فريتاون.

وقال الملك المفدى: “علمنا بألم شديد بنبأ مقتل وإصابة المئات إثر الانهيار الطيني بالقرب من العاصمة فريتاون ، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية سيراليون الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وأصدق المواساة ، لنرجو للمصابين الشفاء العاجل “.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إرنست باي كروما.

وقال نائب خادم الحرمين الشريفين “بلغني بألم شديد نبأ مقتل وإصابة المئات إثر الانهيار الطيني بالقرب من العاصمة فريتاون ، وأنني إذ أعرب لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية سيراليون الصديق عن بالغ التعازي لأرجو للمصابين الشفاء العاجل “.