 شاهد.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة “الغائب” 0/2 فى الشوط الأول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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شاهد.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة “الغائب” 0/2 فى الشوط الأول

المناطق - وكالات

نجح فريق ريال مدريد الإسبانى، فى إنهاء الشوط الأول متقدما على غريمه التقليدى برشلونة، بهدفين دون مقابل، فى كلاسيكو الأرض النارى المقام حاليا على ملعب “سانتياجو برنابيو”، فى إياب كأس السوبر الإسبانى المذاع على قناة “أون سبورت”.

شهد الشوط الأول سيطرة مطلقة من جانب لاعبى ريال مدريد وأهدر لاعبوه العديد من الفرص الحقيقية للتهديف بجانب تسجيل هدفى التقدم وسط تراجع كبير فى مستوى نجوم برشلونة.

افتتح ماركو أسينسيو التهديف مبكرا لصالح ريال مدريد عن طريق تسديدة رائعة فى الدقيقة الرابعة من زمن المباراة.

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